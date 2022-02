Palese alla Sanità, Lopane al Turismo: Emiliano riempie i posti in Giunta. Per la Cultura solo una consigliera delegata: è del M5S

Dopo settimane di 'attesa', sono state colmate le caselle mancanti nella Giunta regionale pugliese, dopo le dimissioni dell'assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, nonché dell'assessore a Turismo e Cultura, Massimo Bray: il presidente Michele Emiliano ha pescato da vari 'angolazioni politiche' per completare il governo della Regione.

Il nuovo assessore alla Salute, infatti, è Rocco Palese, ex parlamentare di Forza Italia, già nella Giunta di centrodestra con Raffaele Fitto governatore ed avversario di Nichi Vendola alle elezioni del 2010. Per lui le deleghe anche a "benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza COVID-19”.

Nel perimetro dichiarato della Maggioranza, invece, la scelta di Gianfranco Lopane, già consigliere regionale nella lista 'Con': il governatore gli ha attribuito le deleghe a "Turismo, Sviluppo e impresa turistica”. In questo caso Emiliano ha compensato la lista civica che aveva perso come rappresentante Lopalco, eletto proprio attraverso 'Con'.

Terminati i posti in Giunta, restavano le importanti deleghe per Poliche Culturali, Patrimonio Materiale e Valorizzazione dei Borghi: ad ottenerle è stata la consigliera del M5S Grazia Di Bari. La Cxnsigliera delegata, per l'esecuzione dell’incarico, spiega la Regione, "potra? avvalersi dei mezzi e delle competenze di ARTI Puglia, Fondazione Apulia Film Commission, del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, nonché della collaborazione, per quanto possa occorrere, degli altri Dipartimenti e Agenzie della Regione Puglia, con potere di organizzare e porre in essere quanto alla stessa demandata mediante specifici gruppi di lavoro".

“Esperienza, conoscenza del territorio - ha dichiarato Emiliano - , capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste le ragioni alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori e alla consigliera”.