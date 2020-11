La Giunta dell'Emiliano bis verso la definizione: 9 assessori su 10 scelti, il governatore riserva l'ultimo ai 5 Stelle?

Potrebbe essere completata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, la Giunta dell'Emiliano bis. Il governatore della Puglia a due mesi dalla riconferma alle urne ha scelto 9 assessori su 10 e si appresta così a firmare le nomine della nuova Giunta. Ora la palla passa quindi ai pentastellati, che dovranno decidere se accettare o meno l'invito a far parte della squadra di governo regionale e della maggioranza in Consiglio.

Come da tradizione, probabilmente la questione sarà affidata al voto sulla piattaforma Rosseau tra gli attivisti. Non tutti però sono d'accordo: tra questi Antonella Laricchia, che si è sempre dichiarata contraria a un'alleanza con Emiliano (proposta già al tempo delle elezioni regionali). Favorevoli invece Cristian Casili e Rosa Barone, con quest'ultima possibile scelta per completare lo scacchiere della Giunta. Nella quale dovrebbe trovare spazio, secondo alcune indiscrezioni, anche Massimo Bray: per lui Emiliano ha pronta la delega alla Cultura.