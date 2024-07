Leccese riconferma la giunta Decaro fino ad agosto: "Convocheremo Consiglio per il bilancio. Oltre 3 milioni per il contributo alloggiativo"

Una 'giunta ponte' in carica almeno fino al 31 luglio - ma che con ampia probabilità rimarrà così fino a metà agosto - per portare avanti le misure urgenti della nuova legislatura. Ad annunciare la riconferma - temporanea - degli assessori scelti dal suo predecessore Antonio Decaro, è il nuovo sindaco di Bari, Vito Leccese, intervenuto questa mattina a Palazzo di città in un incontro riservato alla stampa. Fondamentale la presenza di quella che chiama "giunta di scopo" intanto per far approvare l'assestamento di bilancio, che deve passare in Consiglio comunale entro il 31 luglio per obbligo di legge, così da evitare un futuro scioglimento.

Non solo questo, però, come spiega al microfono di BariToday il primo cittadino, visto che sul tavolo della Giunta arriveranno anche i fondi destinati al contributivo alloggiativo, ovvero "tre milioni e 600mila euro - ha spiegato Leccese - che saranno inseriti nell'assestamento di bilancio. Un contributo cancellato dopo 23 anni dalla sua istituzione dal governo nazionale". Tra gli stanziamenti che verranno così salvaguardati ci sono anche 100mila euro per le attività di animazione delle persone con disabilità.