Elezioni Comunali ad Altamura, la visita in città di Giuseppe Conte: "Un sindaco del M5Stelle garantirebbe più giustizia sociale"

Il leader pentastellato ha fatto tappa questa mattina nel paese in provincia di Bari per sostenere la candidatura a primo cittadino del 'grillino' Michele Loporcaro, durante la prossima tornata elettorale amministrativa del 14 e 15 maggio

"Il Papa ha parlato di natalità che va coniugata all'accoglienza, questo secondo concetto non credo piaccia al Governo in carica". Sono queste le parole di Giuseppe Conte pronunciate ad Altamura questa mattina. Il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto tappa nella cittadina in provincia di Bari in vista delle votazioni amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio. Conte ha partecipato al comizio elettorale, in paizza Duomo, in favore del candidato pentastellato Michele Loporcaro.

Il presidente pentastellato ha precisato che l'alleanza a 'macchia di leopardo' con il Pd (anche in Puglia) nel corso di questa tornata elettorale è dovuta ad una diversità di vedute di alcuni obiettivi politici: "Nella nostra agenda non c'è un'alleanza strutturale con il Pd, ma ci auguriamo una sempre maggiore convergenza e consonanza".

"Per Altamura un sindaco del Movimento 5 Stelle vorrebbe dire una città più bella, più pulita, con una mobilità dolce e giustizia sociale", ha detto l'ex presidente del Consiglio.