Conte in visita all'ex Manifattura Tabacchi, incontro con i percettori del Rdc: "Irragionevole togliere l'ultimo strumento a difesa dei bisognosi"

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriva un'ora dopo quanto originariamente previsto ai cancelli dell'ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà - ritardo dovuto all'incontro con gli operai della Baritech - ma quando supera l'ingresso del mercato è subito un bagno di folla. Non solo percettori del reddito di cittadinanza - la misura che il Governo Meloni eliminerà con la nuova manovra - ma anche tanti supporter attivati per scattare una foto o parlare con l'ex premier. E così, dopo aver visitato la struttura del mercato, Conte si ferma con loro e ascolta le loro storie, di mamme con figli a carico che fanno turni anche da 10 ore per portare a casa uno stipendio misero, famiglie con mariti disoccupati che non riescono a sbarcare il lunario, anche persone che non sono mai state contattate per un lavoro dai centri dell'impiego nonostante fosse quello il punto focale della manovra. E con loro difende la misura, assicurando che combatterà fino all'ultimo per vederla garantita: "È quantomeno irragionevole - spiega - togliere il sistema di protezione ai più bisognosi".