Legge 'salva mandato' per i consiglieri regionali, il governo impugna la norma della Puglia

Si tratta del provvedimento, approvato a dicembre scorso, che prevede che il consiglio regionale, in caso di dimissioni anticipate di Emiliano, resti in carica per altri sei mesi

Il governo impugna la legge 'salva mandato' dei consiglieri regionali in Puglia. Nella serata di ieri, come riporta l'Ansa, il Consiglio dei ministri he deliberato di impugnare l'articolo 96 della legge di bilancio della Regione approvata a dicembre scorso, nella parte relativa a questioni elettorali, "in quanto talune disposizioni in materia di legge elettorale, violano l'articolo 126, terzo comma, della Costituzione".

La norma in questione, ribattezzata anche 'salva Consiglio' o 'salva mandato', prevede che, in caso di dimissioni anticipate del presidente della Regione, Michele Emiliano, il Consiglio regionale possa comunque rimanere in carica almeno per altri sei mesi, ai quali si sommano le settimane necessarie a indire nuove elezioni, per un totale di circa 9-10 mesi in più.

Nella prospettiva dei futuri appuntamenti elettorali in Puglia, il provvedimento era stato anche definito 'anti Decaro', in quanto la norma potrebbe ostacolare la possibile discesa nel campo politico regionale dell'attuale sindaco di Bari: qualora il governatore pugliese Michele Emiliano si candidasse alle elezioni europee del 2024, Decaro sarebbe costretto ad aspettare per un anno la tornata elettorale regionale. E dovrebbe farlo, in quel caso, da privato cittadino: il suo mandato da sindaco, infatti, scade proprio nel 2024.