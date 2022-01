Si dimettono tredici consiglieri, cade l'amministrazione Valente a Gravina: nominato commissario prefettizio

Al Comune di Gravina arriva il commissario prefettizio. Il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha nominato oggi alla guida provvisoria dell'ente il viceprefetto vicario Rossana Riflesso.

Il provvedimento scaturisce dalle dimissioni presentate nei giorni scorsi da tredici consiglieri comunali - tra cui cinque della maggioranza - che hanno provocato la caduta dell'amministrazione guidata dal sindaco Alesio Valente.

"Questa è l'ultima volta che vi parlo da sindaco perché proprio ora, cinque consiglieri di maggioranza - Capone, Tedesco, Lupoli, Lapolla e Miliddo - sono andati dal notaio e hanno firmato insieme ai consiglieri di minoranza il documento che di fatto manda a casa questa amministrazione", aveva annunciato lo stesso Valente con un video postato sui social. "Si tratta sempre delle solite persone, degli stessi che hanno creato fibrillazioni", aggiunge per poi definire "incomprensibile e inopportuna" la decisione dei consiglieri di maggioranza "a soli 4 mesi dalle elezioni, in piena ondata pandemica e con i fondi del Pnrr che stanno per arrivare". "Pazienza - aveva concluso il sindaco - si torna in campo, da semplice cittadino. Ci si rimbocca le maniche sempre per migliorare la nostra città".



(foto da https://www.comune.gravina.ba.it/)