"Neonazista nell'animo", le parole di Canfora in un liceo barese fanno infuriare Meloni: "Lo querelo"

Scoppia la polemica tra il filologo barese Luciano Canfora e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo che il primo ha definito l'esponente politica una "neonazista nell'animo". L'episodio si è verificato nel corso di un incontro avvenuto nella mattinata di lunedì al Liceo Scientifico Fermi di Bari.

I temi del dibattito erano l'approccio mediatico e il confronto pubblico (e politico) attualmente in corso sulla guerra tra Russia e Ucraina nel nostro Paese. Canrora, le cui posizioni in queste settimane sono state critiche rispetto a una narrazione a senso unico degli eventi in corso, ha parlato di Meloni: "Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia - ha affermato in aula -, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo. Non fa parte della maggioranza di governo attuale ma è una pedina esterna molto comoda per dimostrare che il Paese è unito".

Le frasi del noto filologo hanno scatenato una valanga di reazioni politiche, soprattutto da fratelli d'Italia e dal mondo del centrodestra. Non è mancata, ovviamente, quella della diretta interessata: "Parole inaccettabili - ha scritto Meloni su Facebook - ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno…"