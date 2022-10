Governo Meloni, 2 baresi nella squadra: Gemmato sottosegretario alla Salute, Sisto vice ministro della Giustizia

Il deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, entra per la prima volta a far parte della compagine di Governo. Per Francesco Paolo Sisto, esponente di Forza Italia, si tratta di una conferma: già sottosegretario alla Giustizia nell'Esecutivo Draghi, ora è 'promosso' vice ministro