Il 27 gennaio secondo Chiara Gemma

La tela di un perseguitato ebreo adesso al Parlamento Europeo. È “il rifugiato” di Felix Nussbaum, svelato per inaugurare il Memoriale dell’Olocausto. Ad osservarla, scavando nei colori e nel dolore di quest’uomo, l’europarlamentare Chiara Gemma. Nella raffigurazione l’essere umano è piccolo, con il capo chino, piegato su se stesso, in profondità. Ad occupare lo spazio un mappamondo e la sua ombra, testimoni di un tempo che è stato. All’orizzonte, dalle arcate che annunciano il mondo esterno, ancora grigiore, ma un abbozzo di vita. Chiara Gemma ha deciso di commemorare le vittime dell’Olocausto attraverso l’arte che permette una seconda possibilità, quella del riscatto sempiterno “per non dimenticare”, o come ha detto la presidente Roberta Metsola <>. <>. Le riflessioni dell’eurodeputata puntellano le coscienze a non soccombere ad un ricordo vano, ma responsabile e, riprendendo le parole della presidente Metsola in occasione del discorso che ha tenuto in Parlamento, “alzeremo le nostre voci. Essere antisemita equivale ad essere anti-europea”. <>.