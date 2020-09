Il 28 e il 29 settembre firma degli accordi quadro con le Reti Antenna Pon e il Consiglio dei Ministri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La senatrice pugliese, Patty L’Abbate, sarà presente, il 28 e il 29 settembre, alla firma di due accordi quadro con le Reti Antenna Pon - ricerca e innovazione della Basilicata e della Puglia, coordinate dalla Cabina di Regia “Benessere Italia” della presidenza del consiglio dei ministri. Presidente della Cabina di Regia, la prof.ssa Filomena Maggino, consigliera del premier Giuseppe Conte. Promotrice e facilitatrice dei contatti tra le due regioni e la Cabina di Regia “Benessere Italia” della presidenza del consiglio dei ministri è la senatrice pugliese del M5S, Patty L’Abbate. La sottoscrizione degli accordi si terrà domani, 28 settembre, e martedì, 29 settembre, rispettivamente alle 11 presso la sala consiliare del Comune di San Fele, in provincia di Potenza, e a Gioia del Colle, in provincia di Bari, che sono i due comuni capofila della Rete Antenna PON. Tale rete comprende ben 90 amministrazioni comunali fra le due regioni associate. L’accordo quadro consentirà di istruire la Cabina di Regia sul Benessere dei cittadini a livello territoriale nella quale entreranno a far parte, in collaborazione, i comuni associati. Obbiettivo della Cabina di Regia nazionale “Benessere Italia” della presidenza del consiglio dei ministri è avviare, insieme ad altri territori italiani, azioni che consentano l’integrazione e la coesione con realtà diverse per favorire la qualità della vita dei cittadini al di là del luogo ove si trovino, affrontare il tema della trasformazione digitale ed energetica. Alla concretizzazione dell’accordo interistituzionale saranno presenti, oltre alla senatrice L’Abbate, e la prof.ssa Maggino, anche i sindaci e gli amministratori locali nonché le autorità istituzionali e politiche regionali e nazionali. “Sono davvero orgogliosa e soddisfatta della positiva riuscita di questi contatti. Mi ha fatto immensamente piacere contribuire alla collaborazione dei territori pugliese e lucano con la presidenza del consiglio. Il momento della firma sancirà solo l’avvio ufficiale delle attività di una rete che ha già stretto le sue maglie in questo periodo di contatti propedeutici” ha detto la senatrice L’Abbate. "La Cabina di Regia “Benessere Italia” sta diventando un vero punto di riferimento per il territorio. Questa iniziativa permetterà in definitiva di impattare direttamente sulle politiche da adottare, con i piccoli/medi comuni, al fine della promozione del benessere dei cittadini in modo equo e sostenibile. La vera risorsa del nostro Paese sono i territori, perché in questi luoghi vive l'identità di ognuno di noi. La nostra missione è preservare questa identità che ci caratterizza in tutto il mondo” ha commentato la prof.ssa Maggino.