Il M5S verso la costituzione dei gruppi territoriali: a Noicattaro prima riunione provinciale degli iscritti

Hanno preso il via nella sala consiliare del Comune di Noicattaro le riunioni provinciali con gli iscritti del M5S per parlare della formazione dei gruppi territoriali, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Un momento di confronto che ha visto la partecipazione di oltre 300 attivisti provenienti da tutta la provincia, in cui sono stati dati chiarimenti sui nuovi gruppi, che si costituiranno tra qualche settimana, per cui stanno arrivando migliaia di richieste da tutta Italia e dalla Puglia.

“In queste riunioni - spiega il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno - leggiamo insieme il regolamento dei gruppi territoriali per chiarire dubbi e dare tutte le spiegazioni necessarie. Un percorso iniziato con la riunione regionale fatta il 31 luglio assieme a quasi mille tra attivisti ed eletti del Movimento Cinque Stelle, che stiamo continuando a portare avanti per un radicamento sempre maggiore. Siamo pronti per questa nuova fase, fortemente voluta dal Presidente Giuseppe Conte, che ci permetterà di essere ancora più forti. Vogliamo essere incisivi nelle prossime elezioni amministrative, dove oggettivamente abbiamo sempre sofferto, ma i gruppi serviranno anche per garantire una presenza costante e lavorare quotidianamente sui territori, coinvolgendo la società civile, le associazioni, i giovani, tutte le realtà civiche che insieme al M5S vogliono lavorare. Porteremo avanti diverse iniziative e campagne informative su quelle che sono da sempre le nostre battaglie. Dobbiamo far conoscere ai cittadini anche quello che facciamo a livello nazionale o regionale e contemporaneamente portare le istanze che vengono dai Comuni nelle Istituzioni in cui siamo presenti: Regione, Parlamento, Europa e rafforzare questi collegamento tra tutti i livelli. Sarà fondamentale lavorare in ogni singolo comune, sarà importante la formazione e l'informazione, questo ci consentirà certamente di ottenere, nel tempo, il consenso che serve per le elezioni comunali, dove abbiamo il dovere di essere protagonisti, dato anche il grande risultato delle recenti elezioni politiche qui in Puglia”.