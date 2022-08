Il Reddito di cittadinanza fa ancora discutere, per il M5S "ha consentito di dire no a condizioni inaccettabili"

"Il problema non è il RdC, ma il fatto che questa misura abbia dato la possibilità di dire no a lavori con condizioni inaccettabili per ogni essere umano. Gli imprenditori seri, quelli che offrono contratti regolari,non hanno avuto problemi e lo dicono i numeri": ad affermarlo, in una nota, il senatore barese del M5S, Gianmauro dell'Olio

"Secondo l’Osservatorio sul precariato dell’INPS, lo scorso anno sono state fatte 920.685 assunzioni stagionali: 263.940 in più del 2020, 187.702 in più del 2019 e 260.100 in più del 2018, quando il reddito di cittadinanza ancora non esisteva. Pure nell’anno in corso i numeri fanno a pezzi la leggenda degli addetti “introvabili”: nei primi cinque mesi, infatti, i contratti stagionali hanno superato quota 403mila (+60% rispetto allo stesso periodo del 2021)”.

“Altra falsità - aggiunge il parlamentare del Movimento 5 Stelle - è quella sul numero di truffe: un rapporto della Guardia di Finanza diffuso a ottobre 2021 ha stimato in 15 miliardi di euro le truffe compiute in Italia fra gennaio 2020 e il 30 settembre 2021, solo lo 0,8% dell’intera somma riguarda il reddito di cittadinanza. Chi continua a parlare male del reddito di Cittadinanza lo fa senza evidentemente conoscere i numeri”.

“Il Reddito di Cittadinanza - conclude - resta, dunque, un porto indubbiamente sicuro per tante famiglie ed è paradossale che con i rincari di prezzi e tariffe ci siano partiti di destra e di sinistra che pensino di ridimensionare o addirittura cancellare una misura di dignità. Come MoVimento 5 Stelle vogliamo, al contrario delle altre forze politiche,tutelare e potenziare il Reddito di cittadinanza, attraverso tanto l’aggiornamento della scala di equivalenza per le famiglie numerose e le persone con disabilità, quanto la possibilità di renderlo compatibile con lo svolgimento di lavori stagionali fino a una certa soglia di reddito annuo”.