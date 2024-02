Vernice nera su volto e scritte, imbrattati manifesti in ricordo di Pinuccio Tatarella

Tratti di vernice nera a cancellare il nome e il messaggio sul manifesto, e croci disegnate sugli occhi: imbrattati, in corso Italia a Bari, i manifesti affissi in ricordo Pinuccio Tatarella, in occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa.

"Si tratta di un oltraggio vergognoso che preferisco non commentare", dichiara, riporta l'Ansa, Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio e presidente della fondazione intitolata allo zio. "Purtroppo - prosegue - bisogna prendere atto che al giorno d'oggi esistono ancora delle persone che evidentemente usano la lotta politica cercando di offendere chi non c'è più e non può difendersi". "Mi auguro - conclude - che tutte le forze politiche prendano le distanze da questo vile gesto compiuto a qualche giorno di distanza dai 25 anni dalla scomparsa di Pinuccio ricordato con un convegno a Roma alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella".