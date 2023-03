Il confronto sull'inceneritore nella zona industriale di Bari-Modugno, Romito (Lega): "Un pasticcio"

Prosegue il dibattito politico sulla realizzazione dellinceneritore dell'azienda New0 nella zona industriale tra Bari e Modugno. In una nota, il consigliere regionale pugliese della Lega, Fabio Romito, chiede all'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio di spiegare in Commissione Ambiente "le ragioni che hanno portato la giunta regionale a concedere la proroga dell’autorizzazione per la valutazione dell’impatto ambientale legato alla realizzazione dell’inceneritore

La richiesta di audizione è stata presentata al presidente della Commissione, Francesco Paolo Campo. La proroga, afferma la Lega, "consentirà di fatto la realizzazione dell’impianto, per la quale i tempi tecnici previsti sono di circa un anno". "Queste concessioni - aggiunge Romito - sono già oggetto di ricorso presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ed in attesa di pronuncia. Persino i sindaci più vicini alla maggioranza, come per esempio il sindaco di Bari Antonio Decaro, hanno recentemente manifestato la propria contrarietà riguardo alla realizzazione dell’inceneritore. Ritengo però che, in una fase iniziale, il primo cittadino abbia sottovalutato questo problema. Anche Comune di Bari e Città Metropolitana hanno quindi delle responsabilità riguardo a questo pasticcio. Chiediamo - conclude il consigliere - di convocare al più presto un’apposita seduta della Commissione per ascoltare l’assessore Maraschio".