Infiltrazioni della criminalità a Bari, Decaro su vicende Amtab: "Mai incontrato esponenti del clan Parisi"

"Non ho mai incontrato esponenti del clan Parisi se non nelle aule di tribunale per averli denunciati o in qualità di parte civile per il Comune di Bari, come nel processo contro l’attività estorsiva nei confronti degli imprenditori edili della città". Alla luce dell'inchiesta della Dda di Bari, che avrebbe documentato anche la capacità del clan Palermiti-Parisi di imporre alcune assunzioni in Amtab (l'azienda del trasporto pubblico locale è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria), il sindaco Decaro interviene per ribadire la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale.

"Come è stato dichiarato dalla stessa Procura in conferenza stampa - rimarca il primo cittadino nella nota - "l’attività dell'amministrazione comunale di Bari è sempre stata nella direzione della lotta alla criminalità organizzata".