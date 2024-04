Inchiesta su compravendita voti, Gasparri: "Le vicende di Bari e Torino confermano degrado morale del Pd"

"Le vicende di Bari e di Torino confermano il degrado morale in cui si trova il Partito democratico. Siamo garantisti, ma i fatti sono eclatanti. I grillini stanno certificando questa insostenibilità con una rottura grave, noi non possiamo non registrare questo dato di fatto". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine della presentazione della nuova segreteria di Forza Italia Roma

"Auguriamo a chi é coinvolto nelle indagini di dimostrare la sua estraneità - ha detto Gasparri, secondo quanto riporta l'agenzia Dire - ma riteniamo che il Pd nei territori con una politica di arroganza e di clientelismo abbia gonfiato, forse troppo, in alcune regioni i propri consensi. Facciano una riflessione su quanto hanno fatto in questi anni Emiliano, Decaro, De Luca e altri".