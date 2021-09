Trattamento di fine mandato, la discussa misura al centro di un incontro in Consiglio

Il trattamento di fine mandato, reintrodotto a luglio scorso in Consiglio regionale, torna in discussione. La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha convocato i capigruppo di maggioranza e opposizione lunedì 13 settembre alle 15.30, per superare l'impasse e accelerare il confronto sul nodo del Trattamento di fine mandato (Tfm). La norma, infatti, ha suscitato numerose polemiche e critiche poiché ritenuta un privilegio per i consiglieri e il governatore Michele Emiliano ha chiesto che venga cancellata.

Secondo indiscrezioni riportate dall'Ansa, l'orientamento sarebbe quello di abrogare la norma così approvata e portarne un'altra in Aula, con alcuni correttivi. Qualora lunedì si dovesse arrivare a una soluzione condivisa nella riunione dei capigruppo, la nuova norma sul Trattamento di fine mandato sarebbe discussa nella seduta del Consiglio regionale in programma il 21 settembre.