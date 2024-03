Noi Moderati: "L'innovazione nella Sanità parte da Bari"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Su iniziativa del nostro partito politico “Noi Moderati” è nato a Bari il “Comitato per la Salvaguardia della Salute Pubblica e delle Attività dei Medici di Base”, un movimento rivoluzionario per la sanità nella città metropolitana di Bari. Il Comitato annuncia l'avvio di iniziative strategiche volte a rinnovare e potenziare il sistema sanitario locale. Sotto la guida esperta del Presidente Dott. Francesco Cea e dei Vicepresidenti Dott. Vito Borraccia e Dott. Furio Vitolo, il Comitato mira a implementare soluzioni innovative per garantire cure mediche di qualità e accessibili a tutti i cittadini. Accessibilità e Qualità delle Cure al Centro delle Preoccupazioni Priorità assoluta del Comitato è la tutela dell'accessibilità e della qualità delle cure. Con un occhio particolare verso le esigenze delle famiglie residenti nella città metropolitana di Bari, il Comitato propone un approccio multidisciplinare per superare le barriere all'accesso alle cure, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. La promozione di sistemi sanitari integrati e l'adozione di tecnologie come la telemedicina sono tra le soluzioni avanzate per far fronte alle esigenze sanitarie emergenti e per migliorare l'efficienza del sistema di assistenza sanitaria. Rafforzamento del Ruolo dei Medici di Base Nel riconoscere il ruolo cruciale svolto dai medici di base, specialmente durante la pandemia di COVID-19, il Comitato si impegna per il loro rafforzamento all'interno del sistema sanitario. L'enfasi è posta sulla necessità di un'assistenza sanitaria personalizzata e sulla gestione ottimale delle condizioni croniche, contribuendo a un sistema sanitario più resiliente e reattivo alle emergenze sanitarie. Riforme Normative e Legali per un Sistema Sanitario Più Equo In risposta alle problematiche attuali, il Comitato sollecita riforme legislative urgenti per salvaguardare l'attività dei Medici di Base e migliorare l'accessibilità alle cure. L'obiettivo è di evitare una riduzione del numero dei Medici di Base sul territorio, garantendo al contempo una tutela uniforme della salute su tutto il territorio nazionale. Il Comitato auspica una revisione delle norme che possano creare disparità nel trattamento sanitario a seconda della località di residenza dei cittadini. Il Comitato ha avviato un dialogo costruttivo e collaborativo con le Segreterie Nazionale e Regionale, puntando a un lavoro sinergico per un futuro più sano e equo. Con questo impegno rinnovato, il Comitato per la Salvaguardia della Salute Pubblica e delle Attività dei Medici di Base sottolinea la sua dedizione alla causa di un benessere accessibile e di alta qualità per tutti i cittadini della città metropolitana di Bari. Luigi Barnabà Coordinatore città metropolitana di Bari