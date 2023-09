Italia Viva Bari sulla convenzione di centrosinistra: "Nessuna adesione, solo attenzione e rispetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Alcuni notiziari hanno riportato che Italia Viva avrebbe formalmente aderito alla costituenda Convenzione del Centrosinistra riunitasi venerdì 15 settembre presso il teatro Kismet in vista delle prossime elezioni comunali. In realtà, così come precisa Michele Diomede, uno dei due coordinatori cittadini, Italia Viva ha presenziato all'incontro, ed ha anche preso la parola per un breve auspicio di buon lavoro all'assemblea, ma senza minimamente impegnare il partito circa future alleanze. "Era nostro dovere ", aggiunge Diomede, "seguire con attenzione e interesse una discussione che ha coinvolto circa una trentina tra partiti e associazioni, e che aveva al centro il futuro di Bari."