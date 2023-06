L'associazione Schierarsi di Alessandro Di Battista scende in piazza a Bari contro la guerra, l’invio di armi e in favore della Sanità Pubblica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Associazione Schierarsi è nata per prendere posizione e per compiere azioni collettive su temi nazionali e locali. In questo Paese si galleggia: chi ricopre ruoli apicali, preferisce giocare con le parole. "Noi abbiamo deciso di schierarci chiaramente dalla parte della Pace e della Sanità pubblica. È per questo che saremo presenti, il 24 e 25 Giugno in diverse città italiane per raccogliere le firme e supportare la campagna referendaria contro l’invio di armi in Ucraina." Il gazebo della Piazza di Schierarsi di Bari si terrà in Via Sparano (angolo Via Calefati) dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00. Al gazebo sarà possibile conoscere i soci promotori baresi ed avere informazioni sull'associazione e sulle modalità di iscrizione e partecipazione alla stessa. Associazione Schierarsi - Piazza di Bari