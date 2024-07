Leccese verso la giunta ponte in attesa del Consiglio. Incontro con Laforgia: "Sindaco orientato su squadra di governo politica"

"Nel primo pomeriggio ho incontrato il Sindaco Vito Leccese, che, com’era già noto, mi ha correttamente informato della sua volontà di procedere, per il momento, alla conferma della Giunta uscente, rinviando la nomina della nuova Giunta a ridosso della proclamazione del Consiglio Comunale, prevista per il prossimo 12 agosto". A parlare è, in una nota, Michele Laforgia, a proposito dell'incontro avuto oggi con il neo primo cittadino nell'ambito delle consultazioni per la formazione della nuova giunta.

Nuova squadra di governo la cui nomina, tuttavia, arriverà soltanto nelle prossime settimane. Come confermato anche da Laforgia, infatti, l'intenzione del neo sindaco, come già emerso nei giorni scorsi, sarebbe quella di procedere, per ora, a una riconferma degli assessori uscenti (le nomine non sono ancora ufficiali, ma potrebbero arrivare già nelle prossime ore), in attesa della proclamazione della nuova assise cittadina. Una giunta ponte, dunque, per consentire l'adempimento di una serie di scadenze in attesa di procedere con la scelta dei nuovi assessori.

"Il sindaco ha anche ribadito, come pure era stato anticipato alla stampa - aggiunge ancora Laforgia - di essere orientato a nominare una Giunta “politica”, dando adeguata rappresentanza, nei limiti del possibile, a tutte le forze politiche della maggioranza e rispettando il criterio proporzionale. Ne abbiamo preso atto e, pertanto, di comune accordo, rinviato alla prossima settimana l’interlocuzione sul programma, sul sistema delle deleghe e sulla squadra di governo, con lo spirito di reciproca collaborazione che abbiamo condiviso sin dall’esito del primo turno delle recenti elezioni amministrative". "Non abbiamo, pertanto, parlato né degli assessorati, né dei possibili assessori, nè della presidenza del consiglio comunale - che peraltro è atto del consiglio, non del Sindaco - anche perché, per parte nostra, abbiamo ribadito la necessaria, preliminare condivisione del programma e del metodo di lavoro, in ordine al quale faremo pervenire al Sindaco le nostre proposte nei prossimi giorni", conclude Laforgia.