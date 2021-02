Laricchia ci riprova con la rimodulazione dei vitalizi agli ex consiglieri regionali: "Proposta per risparmiare 10 milioni"

La consigliera regionale pugliese del M5S, Antonella Laricchia, ha presentato una proposta di legge per risparmiare "10 milioni di euro l'anno" portando i vitalizi degli ex componenti dell'assemblea al metodo di calcolo contributivo, in linea con quanto già fatto da Camera e Senato.

"La battaglia per l'abolizione dei vitalizi continua - afferma - . La scorsa legislatura avevo già presentato una proposta di legge per prevederne il ricalcolo con il metodo contributivo puro e ho proposto emendamenti in ogni sessione di bilancio, anche nella prima di questa legislatura, puntualmente bocciati da destra e sinistra. Quella pdl non e' mai stata discussa e oggi l'ho ripresentata perchè ritengo che in un periodo come questo far risparmiare 10 milioni di euro l'anno alle casse regionali, da destinare a provvedimenti utili per i pugliesi sia un dovere per la politica". L

La proposta di legge prevede un metodo contributivo puro, calmierato da alcuni limiti minimi e massimi, in modo da scongiurare ogni possibile questione di legittimità costituzionale. La rivalutazione Istat e' parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici, valevole per la generalità dei lavoratori. Si innalza l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio ed è previsto un contributo di solidarietà per i vitalizi che sono calcolati con metodo contributivo, prospettando una riduzione percentuale dell'assegno regionale proporzionata all'ammontare complessivo derivante dal cumulo. "Auspico - conclude Laricchia - che l'esame della proposta venga calendarizzato al piu' presto nella commissione competente e il testo non finisca in un cassetto come nella scorsa legislatura. I vitalizi vanno aboliti e non mi fermerò fino a quando questo privilegio non sarà solo un ricordo".