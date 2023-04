La pineta di San Luca a Japigia tra atti vandalici e incuria: "Lavori incompleti dal 2013, cittadini stanchi"

"Questa pineta attende di essere completata dal 2013, i cittadini baresi sono stanchi delle continue promesse da campagna elettorale e delle continue prese per i fondelli". A lanciare la denuncia, riferita alla pineta di San Luca, nel quartiere Japigia, è il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, i cui esponenti hanno effettuato nelle scorse ore un sopralluogo nell'area verde, di recente presa di mira (non per la prima volta), anche dai vandali.

"Questa amministrazione ha trasformato Bari in rioni di serie A e di serie B,nascondendo la polvere sotto il tappeto e mostrando in tv una città dove domina la virtualità, un mondo di maschere, apparenza e finzione. Nel marzo 2021 il presidente Leonetti dichiarava: i lavori sono quasi ultimati, manca solo il collegamento Enel per l’impianto di video sorveglianza…… ora che scuse troveranno?", concludono gli esponenti di FdI.