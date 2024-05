Legge su Aqp impugnata, Fitto: "Governo non contrario a gestione pubblica, ma vanno rispettate norme europee e nazionali"

"L’attuale Governo non è affatto contrario alla gestione pubblica delle reti idriche, anzi sfido chiunque a individuare qualche indizio che porti a ritenere il contrario, ma è evidente che la regolazione della materia e le modalità di affidamento del Sistema idrico integrato – anche in Puglia come nel resto d’Italia – debbano avvenire nel pieno rispetto della disciplina europea e nazionale, normative alle quali devono sottostare anche le leggi regionali". Così in una nota, il ministro per gli Affari Europeei, le politiche di coesione e per il Sud, Raffaele Fitto, risponde alle polemiche in merito alla decisione del governo di impugnare la legge regionale pugliese sulla gestione del servizio idrico.

In una lunga nota, il ministro ripercorre l'iter legislativo che dal 1999 fino al periodo attuale ha interessato la gestione del servizio idrico in Puglia. "Con il decreto-legge 152/2021 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - si è resa necessaria l’adozione di una norma nazionale (art. 16 – bis) per prorogare l’affidamento ad AQP fino al 31 dicembre 2025 al fine di evitare, come si legge in detta norma, che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia. Con il decreto legislativo n. 201/2022, nel provvedere al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in attuazione della legge 5 agosto 2022, n. 118 (c.d. legge concorrenza per l’anno 2021), sono state introdotte le regole che devono essere rispettate ai fini dell’affidamento dei predetti servizi".

"L’impugnativa del Governo, inoltre - sottolinea ancora il ministro Fitto - ha tenuto conto delle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che in sei pagine, inviate per conoscenza al presidente della Regione Puglia, sostiene che la legge regionale presenta ‘presenti profili di incostituzionalità’ perché: rappresenta un’inammissibile ‘intrusione’ del legislatore regionale nell’ambito delle materie dell’ordinamento civile, della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con la legge regionale, infatti, si realizza una sostanziale modifica del soggetto cui la legge statale ha affidato la gestione del servizio idrico integrato. Si tratta, in sostanza, dello stesso vizio di legittimità costituzionale accertato dalla Corte nella precedente sentenza; non è possibile configurare l’AQP s.p.a., quale risulterebbe all’esito delle operazioni societarie delineate dalla legge regionale, come una società in house dei Comuni, alla quale affidare direttamente il servizio idrico integrato secondo le modalità definite dal d.lgs. n. 201/2022 e dall’art. 149 – bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2016. Difetta, infatti, la sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto sulla società, dal momento che la legge regionale in esame prevede che tale controllo sia esercitato anche dai Comuni non titolari di quote del capitale sociale attraverso la c.d. società veicolo e che la Regione resti titolare di una partecipazione societaria maggioritaria e molto rilevante (80% del capitale); non è possibile per la Regione continuare a partecipare al capitale sociale della società AQP s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, dal momento che la Regione non è il soggetto competente all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato e la normativa statale in materia di società pubbliche (d.lgs. n. 175/2016) consente alle pubbliche amministrazioni di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; la Regione ha, in definitiva, delineato una modalità di affidamento in house del servizio idrico integrato difforme da quella prevista dal legislatore statale, al quale compete in via esclusiva la potestà legislativa in materia".