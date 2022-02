La Sanità in Puglia con Palese assessore, il Pd rilancia: "Imbarazzo ma la linea non cambia"

"Nessuna nomina può in questo momento cambiare la linea della regione Puglia sulla sanità e, in particolare, sulla gestione della pandemia. Questo ci è stato assicurato con grande chiarezza da parte del Presidente Emiliano". Lo afferma il segretario del Partito Democratico della Puglia, il deputato Marco Lacarra a seguito della riunione lunedì pomeriggio del gruppo consigliare e della delegazione di deputati pugliesi con il presidente della Regione Puglia per fare il punto sulle nuove nomine in Giunta, tra cui quella, politicamente controversa di Rocco Palese alla Sanità.

"La nomina di Rocco Palese - rimarca Lacarra secondo l'Adn Kronos - non poteva non creare imbarazzo all'interno del centrosinistra, ma rientra nell'ambito delle scelte personali del Presidente che vanno rispettate. Il Partito Democratico della Puglia continua, in ogni sede, a spendersi per un rafforzamento della sanità pubblica e per un potenziamento e una riorganizzazione della medicina del territorio. Personalmente, nel mio ruolo di parlamentare -conclude Lacarra - ho anche ritenuto di tradurre questa battaglia, che appartiene all'intera comunità democratica pugliese, in una proposta di legge che prova ad attribuire specifiche missioni alle case della comunità, a promuovere un concetto di benessere che sia effettivamente olistico, a introdurre l'assistenza psicologica gratuita in modo strutturale nel nostro sistema sanitario e a potenziare l'assistenza domiciliare". conclude Lacarra.