Liste d'attesa in sanità, la denuncia: "In Puglia sedici mesi per sapere se lesione è maligna"

Un anno e quattro mesi di attesa per un intervento chirurgico in day hospital, per rimuovere (e quindi successivamente analizzare istologicamente) una lesione al viso di una ventenne. A rendere noto il caso, che si ricollega al problema delle lunghe liste d'attesa nella sanità pugliese, è il consiglieri regionale di Fratelli d'Italia, a vicepresidente della Commissione Sanità, Renato Perrini.

"La malasanità pugliese ha il viso di uomini e donne, che sono pazienti in tutti i sensi, non solo perché ha bisogno di cure, ma anche perché devono attendere mesi se non anni", afferma Perrini in una nota. "Quella che vi racconto è una storia vera. Una denuncia, l’ennesima, che ho raccolto. Anna (nome di fantasia) è una ventenne e nel settembre scorso le viene riscontrata una lesione sul viso. Una parte del corpo che in una giovane donna è tutto! Dopo una visita dermatologica le viene detto che doveva essere esportata e poi analizzata istologicamente".

"Ma, a dicembre, quando è andata al CUP per prenotare l’intervento chirurgico in day hospital - prosegue Perrini - le è stato detto che il primo giorno utile è il 29 aprile del 2024, ben un anno e quattro mesi dopo, ai quali si dovranno aggiungere almeno altri 40/50 giorni per avere gli esiti dell’esame istologico. Da settembre 2022 a giugno 2024: per sapere se la lesione è di natura maligna. E se malauguratamente lo fosse? In circa due anni il male quanti danni potrebbe provocare? Non solo fisici, ma anche psicologici in una ragazza ventenne? Altro che prevenzione, qui siamo di fronte a una premeditazione alla malasanità. L’assessore Palese ne tragga le conseguenze", conclude il consigliere di FdI.