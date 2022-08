Ricorso respinto, le liste pugliesi di 'Noi di Centro' escluse dalle elezioni

Le prossime elezioni politiche in Puglia non vedranno il simbolo del partito 'Noi di Centro' sulle schede. La Corte di Appello di Bari ha ricusato tutte le liste della formazione politica guidata da Clemente Mastella, dopo la rilevazione di una serie di irregolarità che sono state confermate anche in sede di ricorso.

Nel provvedimento dell'Ufficio elettorale regionale era stato rilevato che "la dichiarazione di presentazione della lista è priva della sottoscrizione del presentatore e, inoltre, la firma del pubblico ufficiale autenticante è apposta in calce a una certificazione incompleta perché totalmente priva dei dati del soggetto di cui si dovrebbe autenticare la firma". Per i candidati nell'uninominale, inoltre, "mancano i dati identificativi, segnatamente le generalità complete".

Escluso dalla tornata elettorale anche il vice segretario del partito, Gianni Stea: l'attuale assessore regionale pugliese al Personale era candidato al Senato nelle liste di 'Noi al Centro'.