Lopalco aderisce ad Articolo Uno, l'annuncio al congresso nazionale del partito: "Contro il trasformismo in politica"

Pier Luigi Lopalco aderisce ad Articolo Uno. L'annuncio è arrivato da Roma, dove l'epidemiologo, consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità, ha partecipato al congresso nazionale del partito, che ha visto la riconferma a segretario dell'attuale ministro della Salute, Roberto Speranza.

La decisione di Lopalco arriva dopo l'addio al gruppo consiliare 'Con', presa in seguito all’ingresso del capogruppo di Forza Italia, Stefano Lacatena, in maggioranza proprio nella lista di Emiliano. Lopalco aveva già spiegato la sua scelta di passare al gruppo misto con l'impossibilità di "accettare il trasformismo come regola di governo", e di trasformismo è tornato a parlare ieri, durante il suo intervento.

“Sono contento di essere qui - ha dichiarato - perché in questi anni di impegno nelle istituzioni, mi sono accorto dell’esistenza di un virus che ha colpito la politica: quello del trasformismo, del qualunquismo, del protagonismo e della furbizia che non sono mai stati e mai saranno valori di sinistra. Vengo da una regione in cui, con la scusa di rompere il centrodestra, si stanno portando volta per volta pezzi del centrodestra nel governo e nei nuclei del potere regionale. E poi ci si chiede perché le persone non vanno a votare? Da qui dobbiamo partire per far capire ai cittadini che non siamo tutti uguali”.

Lopalco ha anche voluto ringraziare Roberto Speranza per il lavoro fatto in questi anni di pandemia. “È merito di Roberto Speranza - ha detto - se, nonostante una popolazione fragile e anziana, il nostro è un paese che esce bene e a testa alta. Dobbiamo però smettere di considerare la sanità come un’industria perché non lo è. Parliamo piuttosto di investimenti per la sanità e facciamolo con parole d’ordine di sinistra”. “Infine ringrazio Articolo Uno perché oggi ho visto tante brave persone e questo mi fa stare bene qui. Allora vi chiedo: facciamo in modo che la politica venga invasa dalle brave persone”.

“Esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo il Consigliere Lopalco per la scelta di aderire al progetto politico di Articolo Uno - afferma Ernesto Abaterusso, Segretario regionale di Articolo Uno Puglia. Il suo arrivo è la testimonianza del lavoro che stiamo portando avanti in #Puglia: un lavoro di radicamento sul territorio per rinsaldare quel legame di fiducia con i cittadini che, siamo sicuri, diventerà sempre più solido e duraturo. Lopalco, con la sua professionalita? e le sue competenze saprà contribuire ad arricchire qualitativamente l’azione politica del partito all’interno del Consiglio regionale e sull’intero territorio regionale”.