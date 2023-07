Loredana Capone contro il taglio dei contributi affitto: "Settantamila famiglie pugliesi rischiano di finire per strada"

Il Governo Meloni azzera i contributi affitto e morosità incolpevole e adesso 70mila famiglie pugliesi rischiano di finire in mezzo a una strada. Per questo, con Lucia Parchitelli e i colleghi del Pd oggi abbiamo presentato una mozione per chiedere al Governo nazionale di tornare sui suoi passi". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone.

"Sembra quasi che voglia cancellare i poveri, farne veri e propri fantasmi - commenta l'esponente politica pugliese - Non bastava il reddito di cittadinanza a tempo, come se essere fragile fosse una colpa, adesso cacciamo anche i bambini dalle loro case. Sono 630mila le famiglie in Italia che si ritroveranno sfrattate senza nemmeno sapere perché. E che cosa dovremmo dirgli noi? Se il Parlamento non provvederà a porre riparo gli effetti saranno disastrosi. Umanità e dignità, due parole che chi guida il Paese non dovrebbe dimenticare, al netto di ogni ideologia".