Assemblea nazionale del Pd, Loredana Capone nominata vice presidente del partito

Loredana Capone è stata nominata vice presidente nazionale del Pd. La presidente del Consiglio regionale della Puglia è stata eletta, insieme alla deputata Chiara Gribaudo, durante l'assemblea nazionale del partito in corso oggi a Roma. Capone e Gribaudo sono state elette vice presidenti all'unanimità dai delegati presenti, senza voti contrari o astenuti.

Loredana Capone aveva sostenuto, durante le elezioni primarie del partito, la candidatura di Elly Schlein che oggi, durante l'assemblea, è stata ufficialmente designata come segretaria nazionale del Pd. La riunione dei Dem ha portato anche all'elezione di Stafano Bonaccini come nuovo presidente nazionale.

"Vicepresidente nazionale del Partito Democratico e mentre lo scrivo non ci credo ancora - ha commentato Loredana Capone con un post sulla sua pagina facebook - Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me e in tutte e tutti i Pugliesi. Oggi si apre una nuova fase per il nostro partito, serve una linea chiara che sia comprensibile alle persone che incontriamo per strada. Serve mettere a valore le differenze e ricominciare a fare formazione politica facendo del nostro partito il primo strumento di emancipazione e di riscatto. Ecco perché questo congresso costituente deve proseguire, con un confronto stabile sui temi, favorendo quel ‘ricongiungimento familiare’ tra il partito, le persone e i territori. Per questo c’è bisogno che le nostre assemblee siano aperte e nessuno pensi di sentirsi in un fortino".