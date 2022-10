Parità di genere, Capone pronta alla sfida nel congresso Pd: "Nonostante le promesse, in Puglia partito ancora a trazione maschilista"

"In Puglia abbiamo avuto la più grande delusione dal partito, il suo segretario aveva detto invece che si sarebbe trasformato da partito a trazione maschilista a partito a trazione femminista: il risultato è stato cinque uomini capilista su cinque collegi. Un vero paradosso". Con queste parole, raccolte dall'Agenzia Dire, la presidente del Consiglio regionale della Puglia ed esponente del Pd, Loredana Capone, critica le scelte compiute e le candidature proposte, dal suo partito, in occasione dell'ultima tornata elettorale nazionale.

Capone è pronta a dare battaglia sulle 'quote rosa' anche nel prossimo congresso nazionale del Pd che si annuncia infuocato: Tra le tappe che il segretario ha tracciato, è necessario che ce ne sia una in cui le donne siano protagoniste, un congresso rosa in cui raccontare insieme l'Italia che vogliamo e il partito che vogliamo. Le nostre proposte si confronteranno con le altre e si potrà ripartire con un partito davvero plurale e democratico".

"Noi non vogliamo che qualcuno ci riconosca un privilegio e non vogliamo neppure essere le favorite di qualcuno - precisa l'esponente di centrosinistra - vogliamo continuare a impegnarci per il nostro Paese sapendo però, che la nostra voce sarà ascoltata, le nostre proposte, i nostri meriti, le nostre competenze, le nostre capacità, e anche i nostri errori. Basta con l'ipocrisia, basta con le parole, basta presentare la parità di genere come se fosse una conquista da fare tra cinquant'anni. Adesso tocca a noi".