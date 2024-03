Aggressione a Cipriani, la solidarietà di Noi Moderati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Segretario Luigi Barnabà e tutto il Direttivo Cittadino del partito politico “Noi Moderati” della città di Bari esprimono la più ferma condanna della vile aggressione subita dall’amico Luigi Cipriani, segretario del movimento politico “Riprendiamoci il futuro”. Solo sabato scorso abbiamo festeggiato insieme i 34 anni di attività politica e sindacale di Luigi Cipriani e del suo movimento, conosciuto in città per essere stato eletto più volte Consigliere Comunale e per le battaglie di civiltà e di giustizia sociale portate avanti con caparbietà e competenza. Questo è un episodio grave, inquietante, che scuote le nostre coscienze, una ferita grave al nostro vivere civile. Ci auguriamo che le forze dell'ordine facciano il possibile per assicurare alla giustizia gli autori di questo atto di inaudita ferocia. A Luigi Cipriani, tutt’ora ricoverato in ospedale, esprimiamo la nostra totale solidarietà. Abbiamo sempre pensato e lo penseremo sempre che le idee si devono confrontare sempre con le altre idee, la violenza è da condannare sempre e comunque. Luigi Barnabà Segretario cittadino