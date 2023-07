Regione Puglia, la coalizione di centrosinistra indica la nuova linea: "Misure urgenti in sostituzione del Reddito di Cittadinanza"

Le forze politiche hanno deciso di individuare, nelle prossime settimane, delle priorità programmatiche da sottoporre al Presidente della Regione, Michele Emiliano, entro fine settembre. È questo l'esito della riunione del tavolo dei Partiti, dei movimenti e delle liste civiche della coalizione regionale, che si è svolta questa mattina a Bari.

All’incontro hanno partecipato il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Con, X la Puglia, i Popolari con Emiliano, Sinistra Italiana, Europa Verde, i Socialisti, i Socialdemocratici, Sindaco di Puglia. È la prima riunione allargata ai responsabili regionali dei partiti dopo le elezioni regionali del 2020, che vide la vittoria del centrosinistra.

Il tavolo di lavoro ha deciso di costruire una interlocuzione periodica sul piano politico-programmatico regionale. "La discussione partirà dalla necessità di trovare misure urgenti per sopperire alla scellerata decisione del Governo Meloni di cancellare il Reddito di cittadinanza - si legge in una nota del Pd Puglia - Altro obiettivo sarà il potenziamento della legge sul reddito energetico esteso anche alle imprese, e poi ancora la legge sulla rigenerazione urbana, il completamento della chiusura del ciclo dei rifiuti, e poi ancora sanità e salario minimo. Inoltre è stato convenuto di rimandare ai tavoli locali la discussione sulle prossime competizioni elettorali in Puglia".