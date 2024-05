Manifesti elettorali imbrattati a Bari, la denuncia di FdI: "Vernice rossa sui volti di Meloni e Romito"

"Una o più mani ignote hanno imbrattato con vernice spray 'rossa' i manifesti della nostra Presidente, Giorgia Meloni, del nostro candidato alle Europee, Nicola D’Ambrosio e della nostra candidata presidente al Municipio II, Virginia Ambruosi, nonché quelli del candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito, regolarmente affissi negli appositi spazi autorizzati per la pubblicità elettorale di Europee ed Amministrative, sul lungomare nei pressi di Pane e Pomodoro". Lo denuncia, in una nota, il Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Antonella Lella.

"Un atto inqualificabile che fa emergere in modo tangibile il nervosismo dei nostri avversari di questa campagna elettorale, e dei loro 'supporters', evidentemente preoccupati dell’andamento del consenso in città che sta facendo venire a galla tutte le inefficienze (e non solo) dell’ultimo ventennio di centrosinistra a Bari - commenta Antonella Lella - Con le 'zattere' (dei voti) sotto chiave e un consenso libero da ogni forma di inquinamento e condizionamento, il confronto si sposta sul terreno delle concretezza, argomento che evidentemente non piace a chi è abituato ad accreditarsi con spot sulle salsicce oppure a chi finge di non aver visto tutto quello che è accaduto a Bari negli ultimi anni. Questi gesti antidemocratici non ci fermeranno, anzi rappresentano per noi un motivo in più per andare avanti".