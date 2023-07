Fondo affitti, Maraschio: "Preoccupa decisione del governo di non procedere al rifinanziamento, crescono famiglie in condizioni di disagio"

“Esprimo forte preoccupazione per la decisione del Governo di non procedere al rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, volto a fornire un sostegno alle famiglie meno abbienti per il pagamento del canone di locazione”. A dirlo +è, in una nota, Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente e alle politiche abitative.

Per quanto riguarda l’ultima programmazione delle risorse di tale Fondo - rende noto la Regione - nel 2021 è stata assegnata alla Regione Puglia, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022, la somma di circa 27 milioni di euro, tra le più elevate che la Regione abbia mai ricevuto dall’anno 2001 in poi. Per quest’anno, invece, non è prevista alcuna somma. A tal fine si fa presente che il fabbisogno regionale ammonta complessivamente a 46.096.334,16 euro, di cui 32.586.448,31 euro in fascia a) e 13.509.885,85 euro in fascia b) a seconda del reddito, corrispondente a 20.913 nuclei familiari inseriti nelle graduatorie comunali.

“A conferma della situazione di disagio in cui versano le famiglie sul fronte del bene casa - prosegue Maraschio - faccio presente che l’aumento tendenziale del fabbisogno regionale relativo al sostegno ai canoni di locazione è accompagnato dall’incremento sensibile che, dall’inizio del corrente anno 2023, la Regione Puglia sta rilevando sul versante delle domande di contributo economico rivolto alle famiglie sottoposte a procedure di sfratto, per le quali è possibile attingere alle risorse disponibili di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli: al 30 giugno 2023, data dell’ultimo rilevamento, il totale delle risorse erogate dalla Regione Puglia è aumentato del +45,55% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il secondo valore più elevato in assoluto fatto registrare a livello regionale da quando è stato istituito il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli”.