Massimo Cassano con Calenda, lascia il centrosinistra e aderisce ad Azione

Dal sostegno al centrosinistra di Emiliano alla collocazione "all'opposizione del governo regionale". Massimo Cassano annuncia la sua adesione ad Azione di Carlo Calenda (alle prossime elezioni alleato con Renzi per dar vita al progetto del Terzo Polo). Attualmente direttore generale di Arpal Puglia, l'Agenzia regionale per le Politiche attive del Lavoro, ex sottosegretario al Lavoro nei governi Renzi e Gentiloni e prima ex senatore del Pdl, Cassano ha comunicato oggi in una nota la sua decisione che sancisce la rottura con Emiliano.

"Da oggi in poi metto a disposizione di Azione la mia esperienza e la rete di amministratori. Sono di questo convinto ed ovviamente tutte le mie scelte politiche sono conseguenti e conformi alle iniziative ed alle posizioni che Carlo Calenda assumerà nel panorama nazionale e regionale a cominciare dalla mia collocazione all’opposizione del governo regionale", si legge nella nota.

"Credo con Azione - prosegue - di rappresentare meglio le istanze di modernità dei miei territori e sono orgoglioso di parlare il linguaggio della verità contro i populismi di destra e di sinistra a cominciare dalla necessità assoluta che ogni territorio sia disponibile a contribuire alla realizzazione di una rete industriale di termovalorizzatori, di gassificatori o rigassificatori. La crisi energetica ha ridicolizzato quanti in Puglia si sono schierati contro il Tap lisciando il pelo ad un ambientalismo datato ed inconcludente. Io sto dalla parte del Paese e della modernità con Azione e Carlo Calenda".