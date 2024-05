Matteo Renzi a Bari per la campagna verso le Elezioni: "Emiliano? E' stato il capo dei populisti"

"Stamattina sono a Bari per incontrare la stampa locale e spiegare perché la Puglia non tornerà a correre finché ci sarà Michele Emiliano alla guida. Noi non siamo interessati alle inchieste. Noi diciamo che Emiliano ha fallito su Tap, Ilva, Xylella, trivelle, buona scuola. È stato il capo dei populisti". Ad affermarlo, nella sua enews riportata da AdnKronos, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto nel capoluogo pugliese per un incontro in vista delle Elezioni Europee.

"E sarebbe già andato a casa se non lo avessero salvato mercoledì scorso i Cinque Stelle e Azione - dice Renzi -. I partiti che fanno le pulci agli altri sulla questione morale salvano il Presidente della Regione dalla doppia morale. Andiamo a Bari per dire ai cittadini pugliesi che solo noi in questi anni abbiamo sempre proposto un’altra linea rispetto a Emiliano. Solo noi. E oggi che i fatti dimostrano come quel sistema non funzionasse siamo gli unici ad avere il coraggio di chiedere le dimissioni. Gli altri fanno grandi discorsi su Twitter e su Instagram ma poi si tengono buone le poltrone in regione" conclude Renzi.