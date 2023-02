"Ridare dignità ai mercatali baresi. A Sant'Antonio situazione insostenibile", il M5S chiede interventi al Comune di Bari

Dal mercato di Carbonara di via Vaccarella a quello dell'ex Manifattura dei Tabacchi del quartiere Libertà, fino al 'Guadagni' di Sant'Antonio a Bari, serve "dare dignità lavorativa agli operatori commerciali che esercitano la loro attività quotidiana: è quanto affermano in una nota il consigliere comunale del M5S, Italo Carelli.

"Meno di 48 ore fa abbiamo appreso - affermano - , attraverso la discussione e l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano triennale delle opere Pubbliche 2023/2025, che c’è la teorica volontà di dare dignità nelle strutture mercatali cittadine. Ci auspichiamo che sia la volta buona, perché finora in quasi 9 anni di gestione Decaro, da parte sua e degli assessori competenti, Galasso e Palone, il primo per le opere pubbliche e la seconda per il commercio, quasi nulla è stato fatto per quello che riguarda le strutture mercatali di proprietà del Comune di Bari".

"L’elenco delle opere incompiute o parzialmente compiute e lungo. Si pensi al fatto che il Mercato di Carbonara di Via Vaccarella - dicono - aspetta da anni che venga installata un’insegna che ne segnali la presenza, per non parlare del fatto che gli operatori lamentano la risoluzione del “effetto serra”, che rende invivibile l’aria in determinati periodi dell’anno, provocato dalla presenza di un’inadeguata copertura dei punti luce presenti nel tetto, dal quale tetto fra l’altro grondano nei box cascate di acqua ad ogni minima pioggia. Per non parlare del mercato Don Bosco, quello presente nell’ex Manifattura dei Tabacchi al quartiere Libertà, dove i commercianti devono quotidianamente avere a che fare con problemi sia igenico-sanitario che con il rischio di subire furti nei box fuori dagli orari di lavoro".

Ma la situazione più grave di tutte, della quale mi occupo personalmente dal 2014, è quella del Mercato Guadagni, quello che tutti noi baresi conosciamo come il mercato di S. Antonio, per via dell’ubicazione nei pressi della chiesa dedicata al Santo di Padova nel Quartiere Madonnella". Dopo tanti incontri e " sopralluoghi, con gli assessori, i dirigenti comunali, il Comandante della Polizia Municipale e Amiu, siamo solo riusciti a trasformare - dice Carelli - il parcheggio interno da libero a pagamento per permettere una naturale rotazione dei mezzi dei clienti la mattina e non a pagamento per i residenti di Madonnella fuori dagli orari di apertura del mercato, destinando anche una zona di parcheggio riservata solo ai commercianti e abbiamo fatto ripristinare le serrande che limitano l’accesso che erano fuori uso da tempo immemore". Carelli lamenta la scarsità di pulizia degli ambienti e il disagio rappresentato da colombi e topi. Inoltre, per l'esponente M5s, "i commercianti operano quasi praticamente al buio perché continua ad essere assente la manutenzione dei corpi luce di pertinenza comunale. Non si è minimamente provveduto a cercare di eliminare il problema dello stazionamento dei senza fissa dimora, che hanno individuato nel parcheggio una comoda area per creare vere e proprie baracche, nonostante vi siano state indicazioni sia dalla Polizia Municipale che dai Vigili del Fuoco in merito all’inopportunità di queste presenze in quella specifica zona, anche per tutela degli stessi senzatetto. Ed è paradossale il fatto che proprio in un periodo in cui la stessa struttura, vista la sua posizione centrale, sta riscontrando un aumento dei visitatori, soprattutto turisti, non si riesca a porre in essere azioni che non prevedono esborsi estremamente esosi" conclude Carelli.