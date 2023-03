Assemblea Nazionale Pd, Emiliano appoggia la linea Schlein: "Partito libero da correnti e pressioni, come in Puglia"

Il discorso della giovane neo segretaria lo ha convinto. Michele Emiliano, presente all'assemblea nazionale del Pd, nelle parole raccolte dall'Ansa, ha sottolineato la sua vicinanza alle idee espresse da Elly Schlein a Roma, nel giorno della sua nomina ufficiale alla guida del partito.

"Sono perfettamente d'accordo con il discorso di Elly Schlein - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia - perché il voto alle primarie e il tesseramento nel partito devono essere liberi e senza pressioni di sorta così come è sempre stato nel Partito democratico pugliese".

Emiliano ha specificato di condividere il modus operandi delineato da Elly Schlein che prevederebbe lo scioglimento di tutte le correnti di partito. Il governatore pugliese ha chiesto anche l'accantonamento dei leader di partito privi di consenso, disposti a candidarsi solo nelle liste bloccate.

"Per me che non ho mai fatto parte di una corrente del Pd questa potrebbe essere veramente la rivoluzione che cercavo - ha concluso Michele Emiliano - Ad Elly i migliori auguri per questa grande sfida".

Il presidente della Regione Puglia ha espresso soddisfazione per la nomina di Loredana Capone a vice presidente del Partito Democratico nazionale: "Loredana svolge da anni un compito preziosissimo per la Puglia e per il partito. È stata la prima presidente donna dell’assemblea regionale pugliese e dunque questo riconoscimento appare il frutto del merito e di grandi capacità umane e politiche".