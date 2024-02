Emiliano esclude la candidatura alle europee: "Terminerò il mio mandato in Regione"

"Devo terminare il mio mandato in Regione". Con questa affermazione perentoria il presidente della Regione Puglia ha confermato che non sarà candidato alle elezioni europee del prossimo giugno. Il governatore, intervistato durante la trasmissione di RadioUno 'Un giorno da pecora', ha escluso il suo coinvolgimento diretto nella prossima tornata elettorale continentale, ma non ha chiuso alla possibilità di una rielezione in Regione.

"A me piacerebbe che la Puglia continuasse a crescere, se capissi che la mia candidatura è necessaria, mi riproporrei", ha spiegato Emiliano. Il presidente della Regione ha però disegnato un possibile scenario futuro per il ruolo di governatore pugliese. "Io ho la fortuna di aver tirato su tanti ragazzi in gamba - ha detto Emiliano - uno di questi potrebbe essere il sindaco di Bari, Decaro: siccome lo hanno fatto fuori dalla possibilità di ricandidarsi a primo cittadino per la questione dei limiti dei mandati, mi dispiacerebbe ostacolarne la naturale evoluzione".

Emiliano si è detto favorevole all'abolizione del limite di mandati per i sindaci che, secondo il presidente pugliese, "lede il diritto di elettorato attivo ed è addirittura incostituzionale". "Io però, in teoria, sono ricandidabile anche oggi", ha specificato in merito ad una sua ipotetica rielezione al presidente di Regione.