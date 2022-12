Emiliano sugli ex Pd Amati e Mennea: "Sospiro di sollievo" il loro passaggio ad Azione

Sono tutti contenti del fatto che" Fabiano Amati e Ruggiero Mennea "sono andati via" dal Pd, "non ce n'è uno che si sta preoccupando di questa cosa".: ad affermarlo, secondo quanto riporta l'Ansa, è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, intervistato a margine di un incontro a Bari del Pd pugliese in vista del congresso nazionale e quello regionale, dopo il passaggio dei due consiglieri regionali in Azione e la formazione di un gruppo in Consiglio (assieme a Sergio Clemente proveniente da Per la Puglia.

"Erano anni - ha aggiunto Emiliano - che per farsi notare, come hanno fatto Calenda e Renzi, creavano conflitto nel gruppo Pd. Aver liberato il Pd da queste due presenze contradditorie credo che abbia fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo. Le regole interne del Pd sono molto complesse, per essere espulsi dal gruppo del Pd c'è una procedura molto complessa, i due Amati e Mennea hanno facilitato il sollievo del Pd".

Emiliano ha poi parlato proprio di Carlo Calenda e Matteo Renzi; "Abbiamo subito di recente un attacco molto violento da parte dei soliti" dice riferendosi al leader di Azione e quello di Italia Viva, aggiungendo che "la storia di queste due persone si è formata dentro il Pd, si sono fatti eleggere con il Pd, dopodiché hanno creato l'avversario principale del Pd. I candidati" al Congresso del Pd "devono chiarire che con queste persone non possiamo avere nulla a che fare, né ora né mai. Questo elemento è centrale": lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine di un incontro a Bari del Pd pugliese in vista del congresso nazionale e quello regionale".

Infine, Emiliano ha espresso alcuni concetti sul rapporto tra Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle: "In Puglia - dice - abbiamo un rapporto solido e leale e anche di amicizia con i militanti del M5S, su questo punto bisogna essere chiari: gli unici alleati possibili in questa fase sono quelli del M5S. Il fronte del progresso in Italia è fatto da Pd e M5S, su questi argomenti bisogna essere chiari".