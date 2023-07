La ministra Roccella sul caso La Russa: "Non entro nelle reazioni di un padre". Fischi dalla platea a Polignano

"Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell'eventuale indagato. Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta". Ospite del festival Il Libro possibile a Polignano, la ministra della famiglia Eugenia Roccella, risponde così a una domanda del giornalista di Sky Fabio Vitale in merito alle accuse mosse a Leonardo La Russa e alle dichiarazioni del padre, presidente del Senato. Parole, quelle della ministra (riportate dall'Ansa), che hanno suscitato reazioni di dissenso tra alcuni spettatori in platea, con alcuni 'buu' e fischi.

Roccella era ospite del festival per parlare del suo libro autobiografico, 'Una famiglia radicale'. "Io sono per la libertà di parola, mia e di chi contesta" ha commentato, riporta sempre l'Ansa, la ministra a fronte delle contestazioni.