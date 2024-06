Il ministro Lollobrigida al porto di Bari: "Controlli sul grano della nave Alma"

"Al porto di Bari, con il Sottosegretario Gemmato, abbiamo fatto il punto sui controlli dell’import agroalimentare. Se la nostra Nazione è un modello in Europa per la sicurezza alimentare e la tutela dell’agroalimentare lo dobbiamo ai nostri produttori, che rispettano le regole e allo straordinario lavoro di controllo delle forze dell’ordine. Un sistema che ci vede tutti dalla stessa parte per proteggere il sistema Italia". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha commentato la sua visita di questa mattina al porto di Bari. "Ringrazio tutti i componenti della Cabina di regia - ha aggiunto Lollobrigida - che da 16 mesi stanno operando in maniera congiunta: ICQRF, Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e Forestale, NAS, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, AGEA e Agenzia delle Dogane".

Il ministro, nel corso della sua visita, ha parlato anche dei controlli in corso sul carico della nave 'Alma', finita nei giorni scorsi al centro delle proteste della Coldiretti, secondo cui l'imbarcazione sarebbe carico di grano di origine turca. Lollobrigida, come riporta l'Ansa, ha spiegato che le forze dell'ordine "stanno facendo controlli dal punto di vista della salute, della provenienza del grano e dell'utilizzo che si farà a valle", precisando come "se tutto è in regola è legittimo che tutto il prodotto venga scaricato. L'ultima cosa che vogliamo è impedire l'import e l'export". "Chi porta in Italia prodotti mal conservati - ha aggiunto il ministro - vedrà quei prodotti sequestrati" per poi essere "distrutti o reinviati a chi li ha mandati".

All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale. "Sicurezza alimentare e sviluppo portuale devono andare di pari passo- ha detto il Presidente. Proprio per questo, l’Ente portuale ha provveduto ad implementare non solo le infrastrutture portuali dedicate alle postazioni di controllo, in uso alle #ForzeDellOrdine ; ma anche a dotarle delle migliori e avveniristiche tecnologie, affinchè i controlli sui carichi, in arrivo e in partenza, possano essere più rapidi e accurati. Questo significa - ha concluso Patroni Griffi - non solo garantire consumatori e produttori, ma anche accrescere e l'accessibilità e la competitività dei nostri scali nel panorama internazionale".