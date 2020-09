Il ministro Speranza a Bari: "Covid? Luce in fondo al tunnel. Bisogna resistere un altro po' di mesi"

"Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali". A parlare è il ministro della Salute Roberto Speranza che stamane a Bari ha avuto un incontro con il governatore pugliese e candidato alle Regionali 2020 Michele Emiliano per parlare della sanità pugliese.

Speranza, intervistato dai giornalisti, ha fatto il punto dell'epidemia di covid-19 parlando anche della possibilità di abbassare il numero di giorni di quarantena, come fatto in Francia: "Sono valutazioni che fanno i nostri scienziati. C'è un confronto in corso a livello internazionale, ne abbiamo parlato nell'ultima riunione di tutti i ministri della Salute. Il nostro Cts, il comitato tecnico scientifico, ha le qualita', le competenze, l'esperienza per poter valutare fino in fondo e si cercherà un equilibrio anche in questo caso, tra la comprensione di quale rischio in piu' ci si assume nel caso di una riduzione dei giorni di quarantena e la situazione epidemiologica del Paese e gli eventuali anche benefici per il Paese di una scelta di questa natura".

Sulla questione del piano di rientro della sanità, Speranza ha espresso giudizi lusinghieri sulla regione: "Penso che la Puglia ha fatto un lavoro molto importante. I nostri tecnici del Ministero della Salute ritengono che per quello che riguarda i livelli essenziali di assistenza che per noi sono una cosa fondamentale, la Puglia è fuori dal piano di rientro io penso che questa sia la mattonella per la fase di riforma che ora sta arrivando.Avremo la possibilità di riformare il servizio sanitario nazionale - ha aggiunto - con un arrivo di risorse molto significative e dobbiamo farlo insieme. Il lavoro prezioso, fatto dalla Puglia, che porta all'uscita dal piano di rientro ci consente di avere la base su cui provare poi a rilanciare fino in fondo il servizio sanitario nazionale".

