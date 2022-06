Foto della processione con il logo del candidato sindaco: scoppia la polemica a Molfetta. La Diocesi: "No a simboli sacri per propaganda"

E' polemica a Molfetta per alcune foto, raffiguranti la processione del Corpus Domini avvenuta ieri per le vie della città, che sarebbero state utilizzate dal primo cittadino uscente e attuale candidato sindaco al ballottaggio di domenica prossima, Tommaso Minervini. Gli scatti, apparsi sui social network, sono corredati dal logo della sua campagna elettorale, con la scritta 'Minervini è Molfetta'. Le immagini sono state successivamente tolte ma la reazione della locale Curia è stata immediata.

La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, si legge in un comunicato, "insieme al suo vescovo monsignor Domenico Cornacchia e all’intero presbiterio della città di Molfetta, prende le distanze dall’uso strumentale di alcune foto della processione del Corpus Domini, svoltasi ieri 19 giugno, apparse su alcune pagine social, in vista del prossimo ballottaggio che si svolgerà nella città di Molfetta la prossima domenica. Pertanto, senza alimentare ulteriori polemiche, invita quanti sono coinvolti nella competizione elettorale ad attenersi al patto morale già richiesto dalla nostra diocesi il 29 maggio scorso, nel quale si impedisce l’uso di simboli sacri, nonchè del nome o delle immagini di don Tonino per la propaganda elettorale".

Lo staff di Minervini, dopo alcune critiche ricevute sui social, ha spiegato "che si è trattato di un mero errore materiale di caricamento di foto che non erano destinate in alcun modo alla pubblicazione e repentinamente rimosse". Minervini sfiderà domenica prossima, nel turno finale, il candidato ed ex magistrato Lillino Drago.