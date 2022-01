La politica pugliese piange Peppino Longo: scomparso l'ex vicepresidente del Consiglio regionale

È morto a 69 anni Peppino Longo, ex vicepresidente del Consiglio regionale di Puglia. La notizia ha preso di soprassalto la politica pugliese: Longo era stato per tre legislature nel Parlamentino pugliese; anche nell'ultima aveva ricevuto i voti (con la lista Con, vicina ad Emiliano) per la conferma a consigliere, salvo poi perdere il seggio in seguito al ricorso respinto dal Tar Puglia che ha ridotto a 27 i consiglieri di maggioranza. Longo era originario di Modugno, dove era attivo anche come imprenditore nel settore edile.Nel triennio 1999/2001, inoltre, aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 era stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007. Nello stesso mese, dopo il congresso cittadino, era stato eletto segretario della Margherita, in carica fino ad ottobre dello stesso anno quando, dopo la fusione con i Ds, è nato il Partito Democratico.

"Peppino ci ha lasciati - il messaggio affidato ai social dalla pagina ufficiale di Longo - Se n’è andato in punta di piedi, quasi non volesse disturbarci, mantenendo fino alla fine quel suo modo di essere pacato e riservato che lo ha fatto apprezzare da tutti. Ha lottato fino all’ultimo come un leone contro quella malattia che lo aveva sorpreso un anno fa e che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere. Non si è mai arreso ed ha combattuto in ogni istante dando coraggio a tutti noi, familiari, parenti e amici. “Ce la faremo” ci ha sempre detto fino a quando ha avuto la forza per parlare, a dimostrare quanto il suo carattere fosse di un vero guerriero. E, infatti, la vita non gli aveva mai regalato nulla: era riuscito a conquistarsi tutto, sudando e lavorando. Prima nella sua professione e poi anche in politica, passo dopo passo, giorno dopo giorno, aveva aggiunto i vari tasselli al mosaico della sua esistenza facendone una opera d’arte. Non ci crediamo ancora che Peppino ci abbia lasciati. Ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute, i suoi sorrisi, i suoi sguardi che parlavano più di tante parole. Per non parlare della sua proverbiale stretta di mano, segno e testimonianza della sua lealtà. Ci lascia un vuoto enorme. Ci consola, però, la certezza che adesso è nel mondo dei giusti ed ha smesso di soffrire. Peppino era fortemente innamorato di Papa Francesco ed in un’omelia di qualche tempo fa, a proposito della morte, il Sommo Pontefice affermò che “è l’incontro con il Signore: è Lui che viene a trovarci, è Lui che viene a prenderci per mano e portarci con sé”. E noi siamo certi che adesso il nostro Peppino è con il Signore. Che la terra ti sia lieve caro Peppino. Non ti dimenticheremo mai".

Il cordoglio della politica

Tanti i messaggi di cordoglio della politica pugliese alla notizia. A partire dal gruppo con cui era stato eletto: "Il Gruppo consigliare “CON Emiliano” esprime il più sentito cordoglio per la morte di Peppino Longo, stringendosi attorno alla sua famiglia - Loredana, Gaetano, Marika, Giorgia e Flavio - nel dolore e nel ricordo del carissimo amico, prima ancora che stimato collega politico. Peppino Longo avrebbe compiuto 70 anni a marzo, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia nella scorsa legislatura, negli ultimi mesi ha combattuto con l’inclemente aggressività della sua malattia. Lo ha fatto con molta discrezione e in punta di piedi è tornato al Padre".

"Oggi ci ha lasciati Peppino Longo: un amico, un compagno di viaggio - il ricordo di Domenico de Santis, segretario del Pd terra di Bari - Peppino era una persona perbene, rispettosa e mai fuori tono. Un uomo equilibrato, come dimostrato nell'esercizio delle funzioni di vicepresidente del Consiglio regionale durante la scorsa legislatura e sempre disponibile. L'abbraccio di tutta la comunità del PD di Terra di Bari va alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene".

"Il gruppo regionale pugliese di Fratelli d'Italia si stringe alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Peppino Longo, che oggi ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile - si legge in una nota di FI - Lo ricordiamo come uomo distinto e perbene prima che come collega e politico del territorio".