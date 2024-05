E' morto Mimì Ranieri, politico e sindacalista Cgil: aveva 93 anni

E' scomparso all'età di 93 anni Mimì Ranieri. "Storico dirigente della sinistra barese e pugliese", Ranieri è stato dirigente del PCI e della CGIL.

"Una lunga storia di militanza, vissuta con passione e con misura, sempre al servizio della collettività di cui era parte, che dirigeva senza superbia né presunzione, alla quale ha dato tutto senza mai chiedere niente se non il perseguimento degli ideali di promozione dei lavoratori e di avanzamento della democrazia", lo ricorda in una nota Domenico De Santis, segretario del Pd Puglia.

Negli anni '50 Ranieri si impegnò nella CGIL (nella quale è stato segretario della Camera del Lavoro di Bari, componente della segreteria regionale, dirigente dell’INCA Puglia e da ultimo segretario regionale dello SPI) e nel PCI (fu componente della segreteria provinciale, e a lungo responsabile dell’organizzazione del partito); al momento della nascita del PDS fu tra i più convinti sostenitori della svolta e in seguitò aderì ai DS e al PD.

"Uno dei suoi più grandi impegni, costante negli anni - prosegue Domenico De Santis - fu quello per la pace, essendo tra i promotori del Comitato per la pace di Terra di Bari. Sempre presente (fino a che le forze glielo hanno consentito) nei luoghi della lotta e dell’organizzazione, è stato ispirazione per centinaia di militanti e dirigenti delle generazioni che sono venute dopo la sua, sempre prodigo di consigli, suggerimenti e, quando era necessario, critiche. Ma soprattutto con l’esempio di una vita dedicata agli altri e a quella fondamentale intrapresa collettiva, sola salvezza e riferimento per gli ultimi, per i poveri, per i lavoratori, che è il partito. L’abbraccio affettuoso di tutto il Partito Democratico pugliese raggiunga la sua compagna di una vita Gina, i figli Marco e Anna, i nipoti e tutti i familiari".

I funerali di Mimì Ranieri si svolgeranno il prossimo lunedì 13 alle 16.00 presso la sede della CGIL Puglia in via Calace 4, dove dalle 9.00 del mattino sarà allestita la camera ardente e sarà possibile per tutti porgere l’ultimo saluto a Ranieri.