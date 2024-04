Verso le elezioni, Conte torna in Puglia: il leader M5S a Bari il 4 e 5 maggio

Giuseppe Conte torna in Puglia e a Bari. Il leader del Movimento 5 Stelle, dal 3 al 5 maggio, sarà infatti impegnato in una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle elezioni Comunali ed Europee.

Il tour elettorale di Conte prenderà il via il 3 maggio da Lecce. Sabato 4 maggio sarà invece a Bari, dove parteciperà alle ore 10.30 all’Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Puglia, in programma al Palacarbonara, insieme a Paola Taverna, vicepresidente vicaria M5S, Mario Turco, senatore e Vicepresidente M5S, Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente M5S, Roberto Fico, presidente Comitato di garanzia, Alfonso Colucci, capogruppo commissione Affari costituzionali alla Camera e Organo di controllo M5S, Susy Matrisciano, coordinatrice Comitato per i rapporti territoriali, Pasquale Tridico, Comitato formazione e aggiornamento, Gianluca Perilli coordinatore Comitato nazionale progetti M5S, Federico Cafiero De Raho, deputato e vicepresidente commissione Antimafia, Vittoria Baldino, deputata e coordinatrice Comitato politiche giovanili, Vito Crimi, responsabile Piattaforma informatica M5S, Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale Puglia, i coordinatori provinciali, i parlamentari e gli europarlamentari pugliesi, i consiglieri regionali M5S, i consiglieri comunali M5S, i sindaci M5S, i gruppi territoriali.

Nel pomeriggio, incontrerà candidati M5S e i cittadini alle ore 17, a Gioia del Colle, in via Giosuè Carducci, alle ore 18 a Santeramo in Colle, Piazzetta del Lago, alle 19 a Rutigliano in Piazza Cesare Battisti. Ultimo appuntamento a Bari alle ore 20.30 con l’incontro pubblico a sostegno della lista M5S e del candidato sindaco Michele Laforgia in via Sparano, angolo via Putignani.

Domenica 5 maggio alle ore 11 sarà a Bari per partecipare alla presentazione del libro di Pasquale Tridico "Governare l'economia per non essere governati dai mercati", moderata dal giornalista Luca Telese, al Teatro ‘Anche Cinema’ in Corso Italia 112. Il tour pugliese di Conte si concluderà in serata con altre due tappe nel Foggiano.