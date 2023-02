Raffica di controlli anti-movida a Bari, l'appello di Romito: "No alle esagerazioni, non penalizzare i gestori"

I controlli anti-movida avviati dalla Polizia Locale di Bari negli ultimi giorni, con diverse multe erogate ai locali che non avevano rispettato le norme in vigore per la diffusione di musica oltre le 24 rischiano di "trasformare" la città "in un grande dormitorio dove a mezzanotte in punto, quasi fossimo nella favola di Cenerentola, tutti debbano fare ritorno a casa": è quanto affermato dal consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, attraverso una nota.

"Nelle ultime settimane - dice Romito - decine di attività commerciali, ristoranti, american bar sono state multate per non aver ottemperato ad una illogica disposizione contenuta nel documento strategico del commercio, un documento di 200 pagine, che impone di cessare ogni forma di diffusione sonora (anche la più leggera musica in filodiffusione) entro la mezzanotte, sabati domenica e festivi inclusi. Conosco perfettamente il tatto e la preparazione della nostra polizia locale, ma in qualche episodio si è davvero esagerato, e questo non è tollerabile. Ho chiesto alle attività di segnalarmi ognuno di questi episodi. Bisogna operare con buon senso e logica e per garantire il diritto alla quiete dei cittadini ma anche gli imprenditori di questa città, operanti nel campo della ristorazione e dell’intrattenimento, di poter lavorare e contribuire a rendere così speciale la nostra città, con regole precise e chiare".

"Chiederò - rimarca Romito - di convocare immediatamente un tavolo con l’Amministrazione, gli esercenti e la Polizia Locale, per trovare una soluzione che tenga conto degli interessi di tutte le parti e che osservi il buon senso. Ogni attività che resta aperta garantisce occupazione, gettito fiscale e soprattutto contribuisce a creare un’offerta culturale e ricreativa adeguata per una città che vuole definirsi turistica come Bari.